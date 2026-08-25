Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un soutien qui favorisera les débouchés économiques dans la région de Cold Lake

Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un soutien qui favorisera les débouchés économiques dans la région de Cold LakeEnglish
Nouvelles fournies parPrairies Economic Development Canada
25 août, 2026, 13:13 ET
COLD LAKE, AB, le 25 août 2026 /CNW/ -- Matt Jeneroux, député d'Edmonton Riverbend, au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, annoncera un financement fédéral visant à favoriser les possibilités de développement économique dans la région de Cold Lake.
Date :
26 août 2026
Heure :
12 h (HR)
Endroit :
Aircraft Maintenance Engineering Training Facility
Aéroport régional de Cold Lake
63 407, chemin Range 425, compté de Bonnyville
Cet événement est ouvert aux médias et les conférenciers seront disponibles pour répondre aux questions après l'annonce.
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Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378
ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388
SOURCE Prairies Economic Development Canada
Personnes-ressources: Victoria Peta, Conseillère en communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-357-9102; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781
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