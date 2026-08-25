Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un soutien qui favorisera les débouchés économiques dans la région de Cold Lake

COLD LAKE, AB, le 25 août 2026 /CNW/ -- Matt Jeneroux, député d'Edmonton Riverbend, au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, annoncera un financement fédéral visant à favoriser les possibilités de développement économique dans la région de Cold Lake.

Date :

26 août 2026

Le gouvernement du Canada annoncera un soutien qui favorisera les débouchés économiques dans la région de Cold Lake

Heure :

12 h (HR)

Endroit :

Aircraft Maintenance Engineering Training Facility

Aéroport régional de Cold Lake

63 407, chemin Range 425, compté de Bonnyville

Cet événement est ouvert aux médias et les conférenciers seront disponibles pour répondre aux questions après l'annonce.

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Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Prairies Economic Development Canada

Personnes-ressources: Victoria Peta, Conseillère en communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-357-9102; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781