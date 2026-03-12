La députée Lisa Hepfner annoncera des fonds pour le patrimoine autochtone à Brantford

BRANTFORD, ON, le 12 mars 2026 /CNW/ - Lisa Hepfner, députée d'Hamilton Mountain, annoncera un financement pour le patrimoine autochtone à Brantford vendredi. Elle fera cette annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

La députée Hepfner répondra aux questions des médias après l'annonce.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le vendredi 13 mars 2026

HEURE :

10 h

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 16 h, le jeudi 12 mars. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]