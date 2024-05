Le député Anthony Rota annoncera un investissement majeur pour des organismes francophones du district de Timiskaming, en Ontario

NEW LISKEARD, ON, le 11 mai 2024 /CNW/ - Anthony Rota, député de Nipissing-Timiskaming, fera une annonce de financement lundi au nom de l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main‑d'œuvre et des Langues officielles, et de l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le 13 mai 2024

HEURE :

12 h

LIEU :

Centre culturel ARTEM

324, avenue Whitewood

New Liskeard (Ontario)

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Mathis Denis, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]; Jennifer Kozelj, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Relations avec les médias, Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]