OTTAWA, ON, le 13 juin 2024 /CNW/ - Yasir Naqvi, Secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et Ryan Turnbull, Secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances et du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, feront l'annonce d'une série d'investissements dans la découverte et la recherche appliquée afin de maintenir le pays à la pointe des progrès scientifiques.

L'annonce sera suivie d'une visite d'un laboratoire pour les participants et les représentants des médias.

Les secrétaires parlementaires répondront aux questions des médias après l'annonce.

Date : Le 14 juin 2024

Heure : Annonce - 9 h 00 (HAE)

Visite du laboratoire - 9 h 35 (HAE)

Lieu : Ottawa, Ontario

Participation en personne

Les membres des médias qui souhaitent participer en personne à l'évènement doivent confirmer leur présence aux Relations avec les médias du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) en écrivant à [email protected]. Elles et ils doivent arriver au moins 15 minutes en avance pour s'inscrire à la réception.

