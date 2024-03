Viviane Lapointe, députée de Sudbury, annoncera un important investissement culturel à Sudbury

SUDBURY, ON, le 22 mars 2024 /CNW/ - Viviane Lapointe, députée de Sudbury, annoncera lundi un important investissement dans les arts et la culture à Sudbury. Elle fera cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien.

Veuillez noter que les renseignements sont modifiables sans préavis, et qu'il s'agit de l'heure locale.

Les détails :

DATE :

Le lundi 25 mars 2024

HEURE :

11 h

LIEU :

YES Theatre

170, rue Shaughnessy

Sudbury (Ontario)

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Veuillez contacter : Ariane Joazard-Bélizaire, Press Secretary, Office of the Minister of Canadian Heritage, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]