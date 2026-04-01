Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un financement visant à renforcer l'économie de Brandon English
Nouvelles fournies parDéveloppement économique Canada pour les Prairies
01 avr, 2026, 15:48 ET
WINNIPEG, MB, le 1er avril 2026 /CNW/ - Ginette Lavack, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et députée de Saint-Boniface--Saint-Vital, Manitoba, au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, annoncera un financement visant à appuyer les entreprises de Brandon.
Date :
2 avril 2026
Heure :
10 h 30 (HC)
Endroit :
Assiniboine College, Campus North Hill Campus
1035, 1st Street North
Centre Len Evans pour les métiers et la technologie - Laboratoire de mécatronique
Brandon (Manitoba)
Les médias sont invités à assister à l'annonce.
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Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378
ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388
SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies
Personnes-ressources : Chris Minaker, Directeur, Politique, Planification et Relations extérieures, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 204-430-3272; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781
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