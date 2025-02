YELLOWKNIFE, NT, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, et l'honorable Lesa Semmler, ministre de la Santé et des Services sociaux des Territoires du Nord-Ouest, annonceront d'importants investissements dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances.

Un point de presse aura lieu immédiatement après l'annonce.

Date

Le 28 février 2025

Heure

16 h (HNR)

Lieu

Édifice Greenstone - Atrium

5101, 50e Avenue

Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest

Les médias peuvent également participer par Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/62232696988

Code d'accès : 931513

