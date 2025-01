HAMILTON, ON, le 13 janv. 2025 /CNW/ - Lisa Hepfner, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, annoncera un financement dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances à Hamilton, en Ontario.

Un point presse aura lieu immédiatement après l'annonce.

Les médias peuvent assister à l'annonce en personne ou via Zoom.

Date

Le 14 janvier 2025

Heure

13 h (HE)

Lieu

L'événement se déroulera en personne à l'adresse suivante :

St. Joseph's Healthcare Hamilton

Campus Charlton

Juravinski Tower, 2e étage

50, avenue Charlton Est

Hamilton (Ontario)

Les médias peuvent également se joindre à l'événement par Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/65678705283

Code d'accès : 688353

Veuillez indiquer votre nom (prénom et nom de famille) et votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Callum Haney, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Ya'ara Saks, Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 343-576-4407 ; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]