MONTRÉAL, le 4 mars 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que des hauts fonctionnaires d'Environnement et Changement climatique Canada et de Santé Canada tiendront une séance d'information technique bilingue au sujet de la version définitive du Rapport sur l'état des substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques.

Ces substances, aussi appelées produits chimiques éternels, forment une catégorie de substances synthétiques extrêmement persistantes utilisées dans des produits de tous les jours, comme les emballages alimentaires, les vêtements et les cosmétiques.

La séance a pour seul but de communiquer des renseignements contextuels sans mention des sources.

Activité : Séance d'information technique sur Zoom Date : Le mercredi 5 mars 2025 Heure : 11 h (HNE) Lieu : Sur Zoom

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse [email protected]. Les journalistes recevront les codes d'accès à la séance une fois inscrits.

Après la séance, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, fera une annonce importante concernant la gestion des substances chimiques. Il tiendra ensuite un point de presse.

Activité : Annonce et point de presse en mode hybride Date : Le mercredi 5 mars 2025 Heure : 13 h (HNE) Lieu : À Montréal et sur Zoom

Les représentants des médias désirant assister à l'annonce sur place ou sur Zoom sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse [email protected]. Le lien vers Zoom ou l'adresse du lieu où se tiendra l'annonce sera communiqué lors de l'inscription. Svp indiquez dans votre courriel si vous prévoyez vous rendre sur place ou assister à l'annonce en mode virtuel.

Remarque : Pour optimiser la qualité du son, les journalistes qui veulent poser des questions sur Zoom sont priés d'utiliser des écouteurs ou un casque d'écoute dotés d'un microphone ou, si possible, une ligne terrestre. Il faudrait éviter d'utiliser le mode mains libres.

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 873-455-3714, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]