IQALUIT, NU, le 16 août 2024 /CNW/ - L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, annoncera les noms choisis pour les futurs brise-glaces polaires de la Garde côtière canadienne, et soulignera les services et les programmes scientifiques de l'Arctique.

Date : Lundi août 19 2024 Heure : 11 h (heure locale) Lieu : Hangar d'intervention environnementale et d'urgence maritime d'Iqaluit, Garde côtière canadienne

1059, voie Niuraivik

Iqaluit, NU X0A 0H0

Cet événement sera également disponible virtuellement.

Inscription : Les représentants des médias qui souhaitent assister à cet événement en personne ou virtuellement doivent s'inscrire à l'avance. Communiquez avec les Relations avec les médias de Pêches et Océans Canada à [email protected] pour confirmer votre présence et recevoir plus de détails.

SOURCE Garde côtière canadienne

Personnes-ressources : Gabriel Bourget, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, [email protected]; Relations avec les médias : Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]