Le gouvernement du Canada appuiera plusieurs programmes pour soutenir les jeunes francophones

OTTAWA, ON, le 27 août 2024 /CNW/ - L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, participera à une conférence de presse mercredi en compagnie de l'honorable Mona Fortier, députée d'Ottawa-Vanier. Ils annonceront l'octroi d'un financement important pour soutenir des programmes de la Fédération culturelle canadienne-française et de la Fédération de la jeunesse canadienne-française.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Les journalistes qui désirent assister en personne à la conférence de presse doivent obligatoirement confirmer leur participation en transmettant leur nom complet ainsi que le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 16 h, le mardi 27 août 2024.

Voici les détails :

DATE :

Le mercredi 28 août 2024

HEURE :

10 h

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Mathis Denis, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, [email protected] ; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]