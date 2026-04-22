GATINEAU, QC, le 22 avril 2026 /CNW/ - La secrétaire d'État (Aînés), l'honorable Stephanie McLean, sera à Edmonton pour annoncer un investissement important visant à aider les aînés partout au pays à demeurer connectés et actifs au sein de leur communauté.

La secrétaire d'État sera accompagnée de la ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et représentante de la circonscription d'Edmonton‑Centre, l'honorable Eleanor Olszewski, ainsi que du député d'Edmonton Riverbend, Matt Jeneroux

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le jeudi 23 avril 2026



Heure : 10 h (HAR)



Lieu : The Sage Seniors Association 15, Sir Winston Churchill Square Edmonton (Alberta)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Kirstie Hudson, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de la secrétaire d'État (Aînés), [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]