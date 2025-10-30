TORONTO, le 30 oct. 2025/CNW/ - Maggie Chi, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé,fera une annonce importante dans le cadre du Fonds d'urgence pour le traitement et du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

Le 31 octobre 2025

Heure

9 h (HE)

Lieu

Toronto (Ontario)

