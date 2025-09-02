AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada annonce un investissement visant à soutenir la sécurité financière des préposés aux services de soutien à la personne English
02 sept, 2025, 12:08 ET
GATINEAU, QC, le 2 sept. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, sera à Richmond Hill afin de faire une annonce de financement visant à supporter la sécurité financière des préposés aux services de soutien à la personne.
La ministre sera accompagnée de Stephanie McLean, Secrétaire d'état (Aînés).
Un point de presse suivra l'annonce.
Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.
Date :
Le mercredi 3 septembre 2025
Heure :
9 h (HAE)
Lieu :
SEIU Healthcare
Notes pour les médias :
Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.
Renseignements : Aissa Diop, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]
