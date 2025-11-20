YELLOWKNIFE, NT, le 20 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, fera une annonce à l'aéroport de Yellowknife afin de mettre en avant les investissements prévus dans le budget fédéral pour la construction de grands projets d'infrastructure.

Les médias auront la possibilité de poser des questions après l'annonce.

Participation des médias :

Les médias qui désirent assister à l'événement en personne doivent s'inscrire au préalable auprès des Relations avec les médias de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada à : [email protected].

Les représentants des médias qui assisteront à l'évènement sont priés d'arriver au plus tard à 12h10 (HNR).

Date : Le vendredi 21 novembre 2025

Heure : 12h30 - 13h30 (NHR)

Lieu : Aéroport de Yellowknife

100 Idaa Rd, Yellowknife, NT X1A 3T2

Pour plus de renseignements : Alec Wilson, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Alty, Ministre des Relations Couronne-Autochtones; Relations avec les médias, RCAANC