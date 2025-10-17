MONTRÉAL, le 17 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, au nom de l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme), fera une annonce importante en faveur des entrepreneurs des communautés noires du Canada.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

20 octobre 2025

Heure

9 h 30 (HE)

Lieu

Montréal (Québec)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails sur le lieu de l'événement.

