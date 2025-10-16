OTTAWA, ON, le 16 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Patricia Lattanzio, secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada, en compagnie de l'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature) et de l'honorable Jacques Ramsay, secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique, annonceront les mesures qui seront prises pour lutter contre la criminalité, protéger la population canadienne et renforcer la sûreté des collectivités. Ils fourniront également des renseignements sur la réforme de la mise en liberté sous caution et de la détermination de la peine.

Date : Jeudi 16 octobre 2025

Heure : 13 h (HE)

Lieu : Poste de Quartier 42 - Service de Police de la Ville de Montréal, 8181, boul. Lacordaire, Saint-Léonard (Québec) H1P 1V5

