TORONTO, le 13 nov. 2024 /CNW/ - L'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, présidera une table ronde J'écoute pour discuter de la prestation de services aux jeunes en matière de santé mentale, de counseling et de soutien en cas de crise.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

Le 14 novembre 2024

Heure

10 h (HE)

Lieu

L'évènement aura lieu en personne à cet endroit :

Jeunesse, J'écoute

439, avenue University

2e étage

Toronto (Ontario)

Les médias peuvent également participer à cet évènement par Zoom : https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/66345236077

Code d'accès : 904691

On demande aux participants de s'identifier (prénom, nom) et le média auquel vous appartenez lors de votre inscription à l'évènement.

Renseignements aux médias : Callum Haney, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Ya'ara Saks, Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 343-576-4407; Relations avec les médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]