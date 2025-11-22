Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
OTTAWA, ON, le 22 nov. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
|
Johannesburg (Afrique du Sud)
|
8 h 15
|
Le premier ministre tiendra un point de presse.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
10 h 00
|
Le premier ministre participera à la troisième séance de travail du G20.
|
Fermé aux médias
|
13 h 00
|
Le premier ministre participera à la séance de clôture du G20.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
14 h 30
|
Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Inde, Narendra Modi.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
21 h 00
|
Le premier ministre quittera Johannesburg, en Afrique du Sud.
|
Fermé aux médias
