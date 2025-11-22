OTTAWA, ON, le 22 nov. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Johannesburg (Afrique du Sud)



8 h 15 Le premier ministre tiendra un point de presse.





Note à l'intention des médias :

Couverture libre 10 h 00 Le premier ministre participera à la troisième séance de travail du G20.





Fermé aux médias







13 h 00 Le premier ministre participera à la séance de clôture du G20.





Note à l'intention des médias :

Diffuseur hôte seulement 14 h 30 Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Inde, Narendra Modi.





Note à l'intention des médias :

Photographes officiels seulement 21 h 00 Le premier ministre quittera Johannesburg, en Afrique du Sud.





Fermé aux médias

