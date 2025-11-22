Avis aux médias - Le dimanche 23 novembre 2025 English

le 22 nov. 2025

Johannesburg (Afrique du Sud)


8 h 15             

Le premier ministre tiendra un point de presse.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre

 

10 h 00           

Le premier ministre participera à la troisième séance de travail du G20.



Fermé aux médias




13 h 00           

Le premier ministre participera à la séance de clôture du G20.



Note à l'intention des médias :

  • Diffuseur hôte seulement

 

14 h 30           

Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Inde, Narendra Modi.



Note à l'intention des médias :

  • Photographes officiels seulement

 

21 h 00           

Le premier ministre quittera Johannesburg, en Afrique du Sud.



Fermé aux médias

