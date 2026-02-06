AVIS AUX MÉDIAS - Le député solidaire d'Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, tient son Brunch Rénovictions 2026

MONTRÉAL, le 6 févr. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que des député•es de Québec solidaire tiendront, demain 7 février 2026 de 10h00 à 13h00 au 2502 rue Desjardins à Montréal, une assemblée publique sur le droit au logement dans le cadre du Brunch Rénovictions 2026 du député solidaire d'Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc. À l'approche de la période de renouvellement des baux, l'événement vise à informer la population sur ses droits et à briser l'isolement des locataires touchés par les augmentations abusives de loyer. Seront présent•es :

Alexandre Leduc, député d'Hochelaga-Maisonneuve

Andrés Fontecilla, député de Laurier-Dorion et responsable solidaire en habitation

Alejandra Zaga Mendez, députée de Verdun

Manon Massé, députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques

Des organismes communautaires, notamment Hochelégal et Entraide Logement, participeront également afin de fournir de l'information et du soutien aux citoyennes et citoyens.

AIDE-MÉMOIRE

Quand : Samedi 7 février 2026

Heure : 10h00 à 13h00

Où : Résolidaire, 2502, rue Desjardins, Montréal (métro Pie-IX)

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Roxanne-Myrna Lapierre, Attachée politique d'Alexandre Leduc, Bureau de circonscription d'Hochelaga-Maisonneuve, 438-823-9469 ou [email protected]