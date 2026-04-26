Avis aux médias : Les élus du PLQ Frédéric Beauchemin, Linda Caron et Filomena Rotiroti en tournée en Montérégie

QUÉBEC, le 26 avril 2026 /CNW/ - Le porte-parole du PLQ en matière d'économie et d'innovation, Frédéric Beauchemin, la porte-parole de l'opposition officielle responsable de la région de la Montérégie, Linda Caron, et la porte-parole de l'opposition officielle en matière de développement économique régional, Filomena Rotiroti, seront en tournée dans la région, ce lundi 27 avril.

Les élus libéraux profiteront de leur présence dans la région pour visiter les entreprises Alu MC3 et Tecnar Automation, ils termineront la journée avec une Table ronde de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, afin de discuter des enjeux qui les préoccupent.

Frédéric Beauchemin et Linda Caron et Filomena Rotiroti seront également disponibles pour des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]