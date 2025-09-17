GATINEAU, QC, le 17 sept. 2025 /CNW/ - Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) lancera une audience publique le 8 septembre 2025, au Centre de conférence de l'immeuble Phase IV, situé au 140, promenade du Portage, à Gatineau, au Québec.

L'audience portera sur la création, sur la diffusion et sur la découvrabilité des contenus canadien et autochtone à la radio et dans les plateformes de diffusion continue en ligne. Plus précisément, on cherchera à déterminer la meilleure manière dont les radiodiffuseurs traditionnels et les services de diffusion de contenu audio en ligne peuvent soutenir un système de radiodiffusion durable grâce auquel les Canadiens peuvent accéder au contenu audio et à la musique qu'ils veulent.

L'audience s'inscrit dans le plan réglementaire du CRTC portant sur la mise en œuvre de la Loi sur la radiodiffusion modernisée. Elle éclairera le travail du CRTC pour actualiser la définition du contenu canadien dans le contexte des services audio afin que le contenu comme la musique soit créé, diffusé et découvrable dans toutes les plateformes.

Si vous souhaitez suivre l'audience et obtenir des documents pendant son déroulement, suivez-nous à @CRTCaudiences et consultez le site Web du CRTC.

Lieu : Immeuble Phase IV, au 140, promenade du Portage, à Gatineau, au Québec

Date : 18, 19, 25, 26 et 29 septembre 2025

Heure : Dès 9 h (HE)

Note : Pour accéder au centre de conférence, on doit présenter une pièce d'identité du gouvernement avec photo.

