LONGUEUIL, QC, le 24 nov. 2025 /CNW/ - Le 26 novembre prochain, l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) Jeremy Hansen, membre d'équipage d'Artemis II, sera à Toronto pour souligner le lancement d'un livre électronique intitulé Le Club des explorateurs : Cap sur la Lune! Cette initiative de l'ASC vise à éveiller la curiosité des enfants pour l'espace, tout en favorisant l'apprentissage et le plaisir de la lecture.

Le lancement du livre aura lieu à la succursale Cedarbrae (en anglais seulement) de la bibliothèque publique de Toronto. L'astronaute canadien sera accompagné de l'actrice torontoise Jasmine Brough, qui lira l'histoire à des écoliers présents. Ce moment unique permettra aux jeunes de plonger dans l'univers fascinant de l'exploration spatiale et de rencontrer un véritable astronaute.

Le livre électronique gratuit sera mis en ligne dans les deux langues officielles le jour même dans le site Web de l'ASC. Une version imprimable et des dessins à colorier des personnages seront aussi publiés.

Le lancement est réalisé en collaboration avec Bibliothèque et Archives Canada et la bibliothèque publique de Toronto.

Les représentants des médias sont invités à assister en personne au lancement du livre électronique. Il sera aussi retransmis en direct sur la chaine YouTube et la page Facebook de l'ASC.

Date : 26 novembre 2025 Heure : 10 h 30 (HE) Quoi : Lancement du livre électronique Le Club des explorateurs : Cap sur la Lune! et présentation de l'astronaute Jeremy Hansen Qui : Jeremy Hansen, astronaute de l'ASC Où : Bibliothèque publique de Toronto, succursale Cedarbrae

545 Markham Road

Scarborough (Ontario) M1H 2A1

Les journalistes qui souhaitent s'entretenir avec l'astronaute de l'ASC ou en savoir plus sur le rôle du Canada dans l'exploration de la Lune sont priés de contacter le Bureau des relations avec les médias.

