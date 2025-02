OTTAWA, ON, le 5 févr. 2025 /CNW/ - Les maires des plus grandes villes canadiennes se réunissent dans la capitale nationale cette semaine pour discuter des priorités communes en amont des élections fédérales et des répercussions d'une guerre tarifaire entre le Canada et les États-Unis. Le Caucus des maires des grandes villes (CMGV) de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) soulèvera les principales préoccupations des municipalités tout en discutant des solutions locales.

Conférence de presse

Date et heure : Le jeudi 6 février, à 12 h 00 (HNE)

Lieu : Salle MacDonald du Fairmont Château Laurier, 1 rue Rideau, Ottawa, ON

Participant(e)s :

Rebecca Bligh , présidente de la Fédération canadienne des municipalités, Conseillère municipale à la Ville de Vancouver

, présidente de la Fédération canadienne des municipalités, Conseillère municipale à la Ville de Josh Morgan , président du Caucus des maires des grandes villes, Maire de London

, président du Caucus des maires des grandes villes, Valérie Plante, vice-présidente du Caucus des maires des grandes villes, Mairesse de Montréal

Scott Gillingham , vice-président du Caucus des maires des grandes villes, Maire de Winnipeg

, vice-président du Caucus des maires des grandes villes, Maire de Drew Dilkens , Président de L'Alliance des maires frontaliers, Maire de Windsor

Notes aux médias :

Toutes les heures sont locales

Les représentant(e)s des médias sont invité(e)s à arriver 15 minutes à l'avance pour l'installation

L'événement sera diffusé en direct sur la page Youtube de la FCM. Pour assister et participer en personne, veuillez contacter l'équipe des Relations avec les médias de la FCM pour l'enregistrement.

Le Caucus des maires des grandes villes de la FCM est la voix des 23 plus grandes villes du Canada. La FCM est la voix nationale des gouvernements municipaux, avec 2 000 membres représentant plus de 92 % de la population canadienne.

