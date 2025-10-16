WINNIPEG, MB, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et l'honorable Mike Moyes, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Manitoba, aux côtés de Larry Johannson, maire de Selkirk, annonceront du financement à l'appui d'initiatives axées sur l'énergie renouvelable au sein de la province.

Les ministres Dabrusin et Moyes tiendront un point de presse après l'annonce.

Activité : Annonce et point de presse Date : Le vendredi 17 octobre 2025 Heure : 9 h (HAC) Lieu : Université mennonite canadienne Marpeck Commons

Librairie et centre de ressources CommonWord

2299, avenue Grant

Winnipeg (Manitoba)

Les représentants des médias désirant être présents sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse [email protected]. Ils seront ainsi avisés s'il y a des changements au déroulement.

