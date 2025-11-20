OTTAWA, ON, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Veuillez prendre note que les coprésidents Natan Obed, président de l'Inuit Tapiriit Kanatami, et l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, prononceront le discours d'ouverture lors de la réunion du Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne.

Participation des médias :

Le discours d'ouverture des coprésidents sera accessible aux médias (caméras seulement).

Les médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire au préalable auprès de l'équipe des relations avec les médias de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, à : [email protected].

Date : Lundi le 24 novembre 2025

Heure : 16h (HE) (les médias doivent être sur place à 15 h 30 au plus tard)

Lieu : 75 rue Albert, 7ème étage

Ottawa, ON K1P 0E6

Pour plus de renseignements (médias seulement) : Alec Wilson, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Alty, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected], 1-819-661-1538; Patricia D'Souza, Directrice des communications, Inuit Tapiriit Kanatami, [email protected], 613-292-4482; Relations avec les médias: Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, [email protected]