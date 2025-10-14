BEAUVAL, SK, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Le secrétaire d'État (Développement rural) et député de Desnethé-Missinippi-Churchill River, l'honorable Buckley Belanger, annoncera du soutien pour un projet d'énergie propre novateur piloté par des Autochtones en Saskatchewan, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson. Suivra un point de presse réservé aux journalistes sur place.

Date : 17 octobre 2025

Heure : 11 h (HC)

Les journalistes accrédités qui souhaitent y assister sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Greg Frame, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]