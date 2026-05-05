Avis aux médias - Le Bureau du vérificateur général de l'Ontario annonce les quatre rapports spéciaux

TORONTO, le 5 mai 2026 /CNW/ - Le mardi 12 mai 2026, la vérificatrice générale de l'Ontario, Shelley Spence, publiera les quatre rapports spéciaux suivants :

Bureau des obligations familiales

Délivrance des permis de conduire pour camions lourds commerciaux

Besoins en éducation de l'enfance en difficulté

Utilisation de l'intelligence artificielle au sein du gouvernement de l'Ontario

Une copie sous embargo des rapports spéciaux sera mise à la disposition des médias accrédités sur demande. On vous demandera de fournir un accord d'embargo signé. Veuillez communiquer avec [email protected] et mettre en copie [email protected]avant midi le lundi 11 mai pour demander une copie numérique sous embargo. Pour obtenir une copie papier du rapport sous embargo, veuillez envoyer votre demande en inscrivant DEMANDE DE COPIE PAPIER dans la ligne d'objet au plus tard le vendredi 8 mai à 16 h.

Des copies numériques seront diffusées le 12 mai à 7 h, et des copies papier seront mises à la disposition des personnes qui en ont fait la demande à l'Assemblée législative, à l'extérieur de la Salle des médias, à 8 h 30.

Les rapports seront sous embargo jusqu'au 12 mai à 11 h, heure de l'Est.

La vérificatrice générale, Shelley Spence sera à la disposition des médias à la Salle des médias de Queen's Park à 11 h pour prononcer une allocution et répondre à des questions.

Les rapports spéciaux seront accessibles sur www.auditor.on.ca une fois qu'ils auront été présentés auprès du greffier de l'Assemblée législative, prévu 11 h.

SOURCE Bureau du vérificateur général de l'Ontario

Renseignements : [email protected], Bureau du vérificateur général de l'Ontario