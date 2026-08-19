Avis aux médias - Le Bureau de la concurrence tiendra une séance d'information technique sur sa contestation du projet d'acquisition par Nortera des marques canadiennes de légumes Géant Vert et Le Sieur de B&G

GATINEAU, QC, le 19 août 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, le Bureau de la concurrence a annoncé avoir déposé une demande auprès du Tribunal de la concurrence afin de bloquer le projet de Nortera Foods Inc. d'acquérir les marques Géant Vert et Le Sieur de B&G Foods Canada.

Le Bureau a conclu que la transaction aurait vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence, ce qui augmenterait le risque d'une hausse des prix et d'une réduction du choix pour les Canadiens et Canadiennes.

Le Bureau tiendra une séance d'information technique à l'intention des médias accrédités afin d'apporter des précisions sur ses préoccupations à l'égard de cette transaction. Des membres du Bureau feront un exposé initial et répondront ensuite aux questions des médias.

L'allocution d'ouverture sera prononcée par Anthony Durocher, sous-commissaire principal par intérim de la Direction générale des fusions et des pratiques monopolistiques. Il sera accompagné de la sous-commissaire adjointe des fusions, Ariane Jaros-Denis, lors de la période de questions et réponses. Les déclarations et les réponses des deux membres du Bureau pourront leur être attribuées.

Date : Le 19 août 2026



Heure : 13 h 00 (HE)



Endroit : Virtuel (webinaire)

Les médias sont priés de communiquer avec le service des relations avec les médias du Bureau de la concurrence à l'adresse [email protected] pour recevoir le lien vers la séance d'information technique.

Les médias sont invités à se connecter 15 minutes avant le début de la séance d'information technique. Ils seront libres d'enregistrer la séance d'information technique à des fins de diffusion.

Veuillez noter que l'accès à cet événement est réservé aux médias accrédités. Le Bureau ne publiera ni transcription ni enregistrement de la séance d'information.

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SOURCE Bureau de la concurrence

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