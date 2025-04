AVIS AUX MÉDIAS - Le 28 avril, ne les oublions pas La FTQ souligne le Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail

QUÉBEC, le 28 avril 2025 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) souligne le Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail ce 28 avril. Encore une fois, il faut dénoncer le trop grand nombre de victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. En 2024, c'est 246 travailleurs et travailleuses qui ont perdu la vie en pratiquant leur profession, c'est 36 victimes de plus qu'en 2023.

Pour marquer cette journée commémorative, la FTQ et ses affiliés déposeront devant l'Assemblée nationale des croix symboliques pour rappeler à notre mémoire les victimes d'accident du travail et de maladies professionnelles. « Année après année, on ne cesse de répéter à nos gouvernements l'importance de mieux protéger les travailleurs et travailleuses. Les travailleurs et travailleuses doivent pouvoir revenir à la maison sur leurs deux jambes et en santé. Malheureusement, encore une fois, trop d'hommes et de femmes perdent la vie au travail, c'est inacceptable », déclare le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Commémoration des personnes décédées ou blessées au travail



Date : 28 avril



Heure : De 12 h à 13h



Où : Rassemblement devant l'Assemblée nationale dès 9 heures.



Qui : Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ

Dominique Lemieux, directeur québécois du Syndicat des Métallos

Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec

Simon Lévesque, responsable du dossier de la santé et sécurité au travail à la FTQ construction

