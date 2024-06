AVIS AUX MÉDIAS - Lancement du site Web Mythes et réalités sur les peuples autochtones

UASHAT, QC et MONTRÉAL, le 11 juin 2024 /CNW/ - Une nouvelle plateforme Web unique en son genre, Mythes et réalités sur les peuples autochtones, sera lancée le 13 juin à Québec dans le cadre de l'événement « Kwe! ». L'Institut Tshakapesh et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ont collaboré à ce grand projet qui favorise le rapprochement entre les peuples autochtones et l'ensemble de la population québécoise.

Institut Tshakapesh (Groupe CNW/Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse)

Les représentants et représentantes des médias sont invités au lancement qui aura lieu en présence de son auteur, monsieur Pierre Lepage, des membres du comité aviseur et de dignitaires, ainsi que Marjolaine Tshernish, directrice générale de l'Institut Tshakapesh et Myrlande Pierre, vice-présidente de la Commission des droits.

Date : Jeudi 13 juin 2024 Heure : 17 h

Lieu : STUDIOTELUS, Grand Théâtre de Québec

269 Boul. René-Lévesque Est, Québec



Une ressource incontournable depuis plus de 20 ans

Le site mythesetrealites.ca disponible en français et en anglais a été créé à partir du contenu de la troisième édition de l'ouvrage Mythes et réalités sur les peuples autochtones, une référence pour la formation et la sensibilisation depuis plus de 20 ans. Le site répond à une foule de questions sensibles et déconstruit des mythes en proposant des contenus fiables et interactifs et des parcours riches en images qui permettent d'élargir la portée de l'ouvrage imprimé. Il comprend notamment des portraits de figures marquantes, un lexique, un jeu-questionnaire et une ligne du temps relatant les moments incontournables de notre histoire commune.

L'Institut Tshakapesh

L'Institut Tshakapesh, au service des communautés membres et de la Nation innue, œuvre à la sauvegarde et à la promotion de l'innu-aitun (culture innue) et de l'innu-aimun (langue innue); il assure un soutien à la conservation du patrimoine culturel, à l'aménagement linguistique et encourage l'expression artistique. L'Institut Tshakapesh joue un rôle déterminant dans l'éducation, notamment dans la réussite éducative et le développement identitaire de la jeunesse innue.

La Commission des droits

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

SOURCE Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse