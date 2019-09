Avis aux médias - Lancement de la campagne de communication « Propreté, priorité pour notre quartier » dans Ahuntsic-Cartierville

MONTRÉAL, le 24 sept. 2019 /CNW Telbec/ - En cette semaine de mobilisation mondiale pour l'action climatique, la mairesse d'Ahuntsic-Cartierville et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, Émilie Thuillier, convie les représentant(e)s des médias au lancement de la campagne de communication « Propreté, priorité pour notre quartier ». Cette campagne vise à renseigner, sensibiliser et mobiliser toute la population à l'importance de poser les bons gestes pour assurer la propreté de l'espace public sur le territoire d'Ahuntsic-Cartierville.

Ce lancement sera fait en présence de la conseillère de ville du district Bordeaux-Cartierville, Effie Giannou, de la directrice de l'école primaire Louisbourg, Caroline Cloutier et de plus de 400 élèves, leurs parents et membres du personnel de l'école primaire Louisbourg.

Date : Le jeudi 26 septembre 2019



Heure : 13 h



Lieu : école primaire Louisbourg, 11880, rue Michel Sarrazin, Montréal, QC H4J 1K9

