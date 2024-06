Avis aux médias - La toute première Journée du directeur national des services en santé mentale et en psychiatrie légale

QUÉBEC, le 12 juin 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à la Journée du directeur national des services en santé mentale et en psychiatrie légale : changer la culture des services en santé mentale qui se tiendra en présence du directeur national des services en santé mentale et en psychiatrie légale, Dr Pierre Bleau, et du ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant.

Cette journée se veut un lieu d'échanges pour les intervenants et intervenantes en santé mentale et en psychiatrie légale de la province. Les présentations porteront sur des projets novateurs et des outils pratiques dans le domaine.

Pour connaître la programmation de l'événement et les sujets qui seront abordés : Journée du directeur national des services en santé mentale et en psychiatrie légale - Professionnels de la santé - MSSS (gouv.qc.ca)

La prise d'images et de son sera autorisée lors des allocutions d'ouverture et de clôture. Par contre, celle des participants ou la citation de leurs propos ne sera pas possible pour préserver leur confidentialité.

Accréditation obligatoire

Les journalistes qui souhaitent participer à l'événement doivent obligatoirement s'accréditer en écrivant à : [email protected]. Seuls ceux et celles qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à l'événement sur place.

DATE : Vendredi 14 juin 2024 HEURE : Arrivée des participants : 8 h



Allocutions d'ouverture : de 8 h 30 à 9 h 15

Allocution de clôture : dès 16 h 30 LIEU : Montréal (Québec)

**L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Pour renseignements : Relations avec les médias : Ministère de la Santé et des Services sociaux, 418 266-8914, [email protected]; Cabinet du ministre : Lambert Drainville, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux, 418 264-4146