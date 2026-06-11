AVIS AUX MÉDIAS - La SOGC à l'initiative d'une marche sur la Colline du Parlement pour mettre fin à la violence faite aux femmes

OTTAWA, ON, le 11 juin 2026 /CNW/ - La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) organisera une marche pour mettre fin à la violence faite aux femmes le mardi 16 juin. Cet événement rassemblera des professionnels de la santé, des défenseurs des droits, des membres de la communauté et des délégués de conférence afin de sensibiliser le public à la crise persistante de la violence fondée sur le genre au Canada.

Joignez-vous à la SOGC alors que nous marchons vers la Colline du Parlement pour soutenir la lutte contre la violence faite aux femmes. Logo de la SOGC

En marge du Congrès clinique et scientifique annuel (CCSA) de la SOGC, la marche mettra en lumière la nécessité de poursuivre les efforts visant à prévenir la violence envers les femmes et les filles et à soutenir les personnes qui en sont victimes.

Les membres du public et les personnes souhaitant appuyer cette initiative sont invités à se joindre à la marche et à manifester leur solidarité contre la violence fondée sur le genre. Les personnes intéressées à participer peuvent s'inscrire sur la page d'inscription de l'événement.

Date : Mardi 16 juin 2026

Heure : 14 h 30 à 15 h 30 (HE)

Lieu : Départ du Rogers Centre Ottawa

55, promenade Colonel By, Ottawa (Ontario)

Les participants marcheront du Rogers Centre Ottawa jusqu'à la Colline du Parlement.

Disponibilités médias :

Des représentants de la SOGC seront disponibles pour des entrevues avant et après la marche.

À propos de la SOGC

La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) est l'une des principales organisations nationales de spécialistes au Canada, qui se consacre à l'avancement de la santé des femmes par l'éducation, l'excellence clinique et la pratique professionnelle collaborative. En tant que porte-parole national de la santé des femmes, la SOGC a pour mission de promouvoir des soins de santé équitables et de grande qualité pour les femmes, d'améliorer la pratique clinique par l'éducation et la recherche, et de défendre les droits des femmes en matière de santé, sur la scène nationale et internationale.

SOURCE The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada

Pour de plus amples renseignements : Teresa Wright, Spécialiste des affaires publiques et des communications, La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, [email protected]