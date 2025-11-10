Avis aux médias - La Société canadienne du cancer publiera les Statistiques canadiennes sur le cancer 2025 le lundi 17 novembre English
10 nov, 2025, 11:00 ET
TORONTO, le 10 nov. 2025 /CNW/ -
Quoi
La Société canadienne du cancer publiera les Statistiques canadiennes sur le cancer 2025.
Le rapport est produit grâce à une collaboration entre la Société canadienne du cancer, Statistique Canada et l'Agence de la santé publique du Canada, avec les données tirées des registres provinciaux et territoriaux du cancer.
Quand
Le lundi 17 novembre à 4 h 01, HE
Pourquoi
Le rapport fournit des estimations à jour du nombre de nouveaux cas de cancer et du nombre de décès par cancer selon le sexe, l'âge, la région géographique et au fil du temps.
Comment
Canada Newswire : Le matériel médias sera publié par l'entremise de CNW le 17 novembre à 4 h 01 HE.
Site Web : Le matériel médias et les Statistiques canadiennes sur le cancer 2025 seront mis en ligne sur le site Web de la Société canadienne du cancer (http://www.cancer.ca/statistiques) le lundi 17 novembre à 4 h 01 HE.
Porte-parole : Des portes paroles de la Société canadienne du cancer et des experts du comité des Statistiques canadiennes sur le cancer, ainsi que des personnes atteintes de cancer, seront disponibles pour accorder des entrevues.
Personne-ressource pour les médias, bureau national
Julia Larivière
SOURCE Société canadienne du cancer (Bureau National)
