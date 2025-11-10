Canada Newswire : Le matériel médias sera publié par l'entremise de CNW le 17 novembre à 4 h 01 HE.

Site Web : Le matériel médias et les Statistiques canadiennes sur le cancer 2025 seront mis en ligne sur le site Web de la Société canadienne du cancer (http://www.cancer.ca/statistiques) le lundi 17 novembre à 4 h 01 HE.

Porte-parole : Des portes paroles de la Société canadienne du cancer et des experts du comité des Statistiques canadiennes sur le cancer, ainsi que des personnes atteintes de cancer, seront disponibles pour accorder des entrevues.