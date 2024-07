TORONTO, le 25 juill. 2024 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (la « Société ») (TSX : CTC) (TSX : CTC.A) publiera ses résultats du deuxième trimestre de 2024 vers 6 h (HE) et tiendra sa téléconférence sur les résultats trimestriels à 8 h (HE).

QUOI : Téléconférence sur les résultats du deuxième trimestre de 2024

QUAND : Le jeudi 8 août 2024, à 8 h (HE)

DIFFUSION WEB : https://edge.media-server.com/mmc/p/p9cx4ock/

La conférence sera diffusée intégralement en direct à compter de 8 h (HE). Vous pouvez y accéder à partir du site https://investors.canadiantire.ca, dans la section « Événements » sous « Événements et présentations ». L'enregistrement de la conférence sera archivé pendant 12 mois.

TÉLÉCONFÉRENCE : Pour les analystes seulement :

https://register.vevent.com/register/BI5341e77bda06481db7702bb91850e656

Lors de votre inscription, vous recevrez les informations de connexion et un code unique pour participer à l'appel.

Pour de plus amples renseignements : Médias : Kevin Groh, 437 440-2175, [email protected]; Investisseurs : Karen Keyes, 647 518- 4461, [email protected]

SOURCE Société Canadian Tire Limitée