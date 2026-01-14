La Semaine nationale sans fumée (SNSF) a lieu la semaine prochaine. Il s'agit d'une campagne annuelle qui a pour but d'informer les Canadiens au sujet des effets du tabagisme sur la santé et d'aider les gens à arrêter de fumer.

Depuis 1977, la SNSF est soulignée chaque année au Canada au mois de janvier. Malgré des décennies de progrès, des millions de Canadiens continuent de fumer, et les taux de vapotage chez les jeunes demeurent une préoccupation majeure.

Des porte-parole de la Société canadienne du cancer sont disponibles pour des entrevues afin de discuter des enjeux liés au contrôle du tabac en général, y compris des mesures politiques nécessaires.

Points principaux