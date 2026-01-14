Avis aux médias - La Semaine nationale sans fumée aura lieu du 18 au 24 janvier 2026 au Canada English
Nouvelles fournies parSociété canadienne du cancer (Bureau National)
14 janv, 2026, 07:30 ET
OTTAWA, ON, le 14 janv. 2026 /CNW/ -
|
Quoi
|
La Semaine nationale sans fumée (SNSF) a lieu la semaine prochaine. Il s'agit d'une campagne annuelle qui a pour but d'informer les Canadiens au sujet des effets du tabagisme sur la santé et d'aider les gens à arrêter de fumer.
|
Quand
|
Du dimanche 18 janvier au samedi 24 janvier
|
Pourquoi
|
Depuis 1977, la SNSF est soulignée chaque année au Canada au mois de janvier. Malgré des décennies de progrès, des millions de Canadiens continuent de fumer, et les taux de vapotage chez les jeunes demeurent une préoccupation majeure.
|
Comment
|
Des porte-parole de la Société canadienne du cancer sont disponibles pour des entrevues afin de discuter des enjeux liés au contrôle du tabac en général, y compris des mesures politiques nécessaires.
|
Points principaux
|
SOURCE Société canadienne du cancer (Bureau National)
Contact pour les médias: Rob Cunningham, Analyste principal des politiques, Société canadienne du cancer, 613 762-4624, [email protected]
Partager cet article