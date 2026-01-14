Avis aux médias - La Semaine nationale sans fumée aura lieu du 18 au 24 janvier 2026 au Canada English

Société canadienne du cancer (Bureau National)

14 janv, 2026, 07:30 ET

OTTAWA, ON, le 14 janv. 2026 /CNW/ -

Quoi

La Semaine nationale sans fumée (SNSF) a lieu la semaine prochaine. Il s'agit d'une campagne annuelle qui a pour but d'informer les Canadiens au sujet des effets du tabagisme sur la santé et d'aider les gens à arrêter de fumer.

Quand

Du dimanche 18 janvier au samedi 24 janvier

Pourquoi

Depuis 1977, la SNSF est soulignée chaque année au Canada au mois de janvier. Malgré des décennies de progrès, des millions de Canadiens continuent de fumer, et les taux de vapotage chez les jeunes demeurent une préoccupation majeure.

Comment

Des porte-parole de la Société canadienne du cancer sont disponibles pour des entrevues afin de discuter des enjeux liés au contrôle du tabac en général, y compris des mesures politiques nécessaires.

Points principaux

  • Il y a encore 3,6 millions de fumeurs au Canada, ce qui représente actuellement une prévalence du tabagisme de 11 % (Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2024, 18 ans et plus). En 1965, 50 % des Canadiens fumaient, dont 61 % étaient des hommes.
  • Le tabac reste la première cause évitable de maladie et de décès au Canada, avec 46 000 décès par année, soit environ 30 % de l'ensemble des décès par cancer. 
  • Au pays, les coûts directs des soins de santé liés au tabac sont estimés à 5,4 milliards de dollars par année.
  • Les taux élevés de vapotage chez les jeunes sont extrêmement préoccupants, puisque la nouvelle génération devient dépendante aux cigarettes électroniques. Un impressionnant 27 % des élèves de 12ᵉ année au Canada vapote (Enquête canadienne sur l'alcool et les drogues chez les élèves, 2023), comparativement à 9 % en 2014-2015 (Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues chez les élèves).
  • Les provinces et territoires recevront collectivement et progressivement la somme de 24,7 milliards de dollars provenant du règlement du recours collectif sur le tabac de 2025, ce qui représente une occasion historique de renforcer les stratégies gouvernementales de lutte contre le tabac.
  • Il reste encore énormément à faire pour atteindre l'objectif d'une consommation de tabac inférieure à 5 % d'ici 2035. 

 

Contact pour les médias: Rob Cunningham, Analyste principal des politiques, Société canadienne du cancer, 613 762-4624, [email protected]

