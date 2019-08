Avis aux médias - La secrétaire parlementaire Kate Young fera une annonce relative aux compétences numériques

LONDON, ON, le 28 août 2019 /CNW/ - La secrétaire parlementaire de la ministre des Sciences et des Sports et de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, Kate Young, fera une annonce, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, sur les mesures prises par le gouvernement du Canada pour préparer les jeunes Canadiens aux emplois de demain.

Date : Le jeudi 29 août 2019



Heure : 10 h (heure de l'Est)



Lieu : Bibliothèque publique de London, succursale de Sherwood

1225 Wonderland Road North

London (Ontario)

