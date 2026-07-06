Avis aux médias - La secrétaire d'État (Nature) Nathalie Provost mettra en lumière la nouvelle stratégie pour la nature du Canada à Regina

REGINA, SK, le 6 juill. 2026 /CNW/ - L'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature), soulignera la nouvelle stratégie pour la nature visant à protéger l'environnement naturel au Canada.

Date : Le mardi 7 juillet 2026 Heure : 9 h 30 (HNC) Lieu : Regina (Saskatchewan)

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SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources: Marie-France Proulx, Directrice des communications, Cabinet de la secrétaire d'État (Nature), [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]