MONTRÉAL, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature), pour une visite du point d'entrée de Saint-Bernard-de-Lacolle. Des membres de l'ASFC se joindront à la secrétaire d'État et seront disponibles pour répondre aux questions des médias après la visite.

Événement : En personne

Date : Le vendredi 17 octobre 2025

Heure :

11 h 15 - Visite du point d'entrée de Saint-Bernard-de-Lacolle

11 h 45 - Entrevue avec la secrétaire d'État Nathalie Provost et les membres de l'ASFC

Emplacement:

501, autoroute 15, Saint-Bernard-de-Lacolle, QC

Notes pour les médias

Les médias pourront filmer des vidéos b-roll et prendre des photos lors des activités suivantes :

Visite des opérations de quai commercial ; Une opération spéciale sera en cours sur les petits colis et un maître-chien sera présent. Visite extérieure des espaces commerciaux et différents points de vue sur le projet de construction ainsi que sur les voies de traitement des voyageurs.

Les représentants des médias doivent confirmer leur présence en communiquant avec [email protected] en indiquant leur nom, leur organisation, leur adresse électronique et leur numéro de téléphone.

Stationnement

Les représentants des médias devront se présenter dans le stationnement de l'Auberge Saint-Bernard (115 chemin Guay, Saint-Bernard-de-Lacolle, J0J 1V0) à 10h30. Ils seront ensuite escortés par un véhicule de l'ASFC vers le lieu de l'événement.

Pour l'information des médias : Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected]