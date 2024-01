WINNIPEG, MB, le 16 janv. 2024 /CNW/ - La directrice exécutive de la Seal River Watershed Alliance, Stephanie Thorassie, se joindra au grand chef Garrison Settee de Manitoba Keewatinowi Okimakanak Inc. (MKO), au premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, et à l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, pour annoncer des mesures importantes visant à protéger l'un des plus grands bassins hydrographiques écologiquement intacts au Canada.

Les organisations participant à cette annonce. (Groupe CNW/Parcs Canada)

Seront également présents le chef Jason Bussidor, de la Première Nation des Dénés sayisi; le chef Michael Sewap, de la Première Nation de Barren Lands; le chef Simon Denechezhe, de la Première Nation des Dénés Northlands; le chef Shirley Ducharme, de la Nation Crie O-Pipon-Na-Piwin ; la ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Manitoba, Tracy Schmidt, et le ministre du Développement économique, de l'Investissement, du Commerce et des Ressources naturelles du Manitoba, Jamie Moses.

Veuillez noter que cet avis est sujet à modification sans préavis.

Voici les détails:

Date: 18 janvier 2024 Heure: 11 h HNC

Les médias sont priés d'arriver à 10 h 45. Endroit: Hôtel Wyndham Garden Airport,

Première Nation de Long Plain,

460, rue Madison

Winnipeg, MB R3J 1J1

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Information et RSVP: Kaitlin Power, Attachée de presse, Bureau du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]; Jenn Wesanko, Contact média pour la Seal River Watershed Alliance, 604-347-5988, [email protected]; Hannah Drudge, Attachée de presse, Gouvernement du Manitoba, 431-323-0548, [email protected]; Division de la communication et de l'engagement du gouvernement du Manitoba, [email protected]