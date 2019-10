Avis aux médias - La SCHL publiera les résultats de son rapport Perspectives du marché de l'habitation

OTTAWA, le 22 oct. 2019 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera son rapport annuel Perspectives du marché de l'habitation . Le rapport présente des analyses prospectives qui servent à prévoir les tendances émergentes sur les marchés de l'habitation du Canada, des provinces et des grands centres. Il présente des prévisions sur un horizon de deux ans sur d'importantes variables du marché de l'habitation, telles que les mises en chantier, les prix, les ventes de logements existants, les taux d'inoccupation et les loyers, ainsi que d'autres principaux facteurs économiques susceptibles de stimuler la demande de logements.

Le rapport national ainsi que les perspectives régionales seront disponibles jeudi, le 24 octobre à 10h30 (heure de l'Est).

Un point de presse débutera à 11 h 00, heure de l'Est, par conférence téléphonique, avec l'économiste en chef de la SCHL, Bob Dugan et les analystes de marché des régions.

Numéro de téléphone pour la conférence : 800-263-0877

