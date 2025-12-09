Avis aux médias : La SCHL publiera le dernier Rapport sur le marché locatif English

Nouvelles fournies par

Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

09 déc, 2025, 16:30 ET

OTTAWA, ON, le 9 déc. 2025 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera son dernier Rapport sur le marché locatif le jeudi 11 décembre à 10 h (HE).

Le RML de la SCHL fournit une analyse détaillée du marché locatif primaire et du marché locatif secondaire (appartements en copropriété loués) dans les plus grandes RMR (régions métropolitaines de recensement) du Canada.

En plus d'un aperçu national, les RMR suivantes comportent une section consacrée :

Victoria

Winnipeg

Toronto

Vancouver

Hamilton

Ottawa

Calgary

Kitchener-Cambridge-Waterloo

Gatineau

Edmonton

Windsor

Montréal

Regina

St. Catharines-Niagara

Québec

Saskatoon

London

Halifax

Suivez la SCHL sur XLinkedIn, FacebookInstagram et YouTube.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]

Profil de l'entreprise

Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)