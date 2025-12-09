OTTAWA, ON, le 9 déc. 2025 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera son dernier Rapport sur le marché locatif le jeudi 11 décembre à 10 h (HE).

Le RML de la SCHL fournit une analyse détaillée du marché locatif primaire et du marché locatif secondaire (appartements en copropriété loués) dans les plus grandes RMR (régions métropolitaines de recensement) du Canada.

En plus d'un aperçu national, les RMR suivantes comportent une section consacrée :

Victoria Winnipeg Toronto Vancouver Hamilton Ottawa Calgary Kitchener-Cambridge-Waterloo Gatineau Edmonton Windsor Montréal Regina St. Catharines-Niagara Québec Saskatoon London Halifax

Suivez la SCHL sur X, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]