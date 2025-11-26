OTTAWA, ON, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à assister à une séance d'information virtuelle organisée avec la présidente et le vice-président du Conseil canadien des infrastructures concernant la première évaluation nationale des infrastructures du Canada. Il sera strictement interdit de faire des enregistrements audio ou vidéo à des fins de diffusion.

Séance d'information technique

Date :

Le 27 novembre 2025

Heure :

10 h 00 HE

Lieu :

Séance virtuelle (via MS Teams)

Détails :

La participation à la période de questions et réponses de cet événement via MS Teams est réservée aux membres accrédités des médias qui se sont inscrits auprès de [email protected] pour y accéder.

