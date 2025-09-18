AVIS AUX MÉDIAS - La porte-parole du PLQ en condition féminine participera à la grande marche de la Journée d'action contre la violence sexuelle faite aux femmes, à Drummondville

QUÉBEC, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la porte-parole de l'opposition officielle en matière de condition féminine, Mme Brigitte Garceau, participera à la grande marche de la Journée d'action contre la violence sexuelle faite aux femmes, le vendredi 19 septembre, à Drummondville.

AIDE-MÉMOIRE

Crédit photo: Maxime Rioux (Groupe CNW/Aile parlementaire du Parti libéral du Québec)

DATE : Vendredi 19 septembre 2025



HEURE : 18 h 00



LIEU : Place Saint-Frédéric

235 rue Hériot

Drummondville, (Qc) J2C 1K2

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]