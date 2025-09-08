/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Mêlée de presse du PLQ avec la FPSS-CSQ dans la Capitale-Nationale/

QUÉBEC, le 5 sept. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation, Mme Madwa-Nika Cadet, ainsi que sa collègue, porte-parole en matière de sécurité publique, Mme Jennifer Maccarone, feront une mêlée de presse au parc à côté de l'école du Bourg-Royal, le lundi 8 septembre à 10 h 30. Pour l'occasion, les députées libérales seront accompagnées du président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (CSQ), M. Éric Pronovost.

En effet, ils souhaitent s'adresser aux médias et à la population afin de discuter des enjeux actuels en éducation, et ce, après seulement quelques jours de la rentrée scolaire.

Les journalistes qui souhaitent participer à cette mêlée de presse sont priés de confirmer leur présence auprès de nous.

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Lundi 8 septembre 2025



HEURE : 10 h 30



LIEU : À l'intersection de l'avenue du Bourg-Royal et de Carré de Tracy

À côté de l'école du Bourg-Royal

Arrondissement de Charlesbourg, Québec

