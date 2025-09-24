WILLIAMS LAKE, BC, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Veuillez noter que le Nitsilʔin-Qi, le conseil des chefs de la Nation Tŝilhqot'in, l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, et l'honorable Jodie Wickens, ministre de l'Enfance et du Développement familial de la Colombie-Britannique, célébreront le droit inhérent de la Nation Tŝilhqot'in de prendre soin de ses enfants et de préserver leurs liens avec leur famille, leur communauté et leur culture.

Date : Samedi 27 septembre 2025

Heure : 11 h (heure normale du Pacifique)

Lieu :

Bureau Lakeside du gouvernement des Tŝilhqot'in

1729 South Lakeside Drive,

Williams Lake, C.-B.

