AVIS AUX MÉDIAS - La Nation Tŝilhqot'in, le Canada et la Colombie-Britannique célèbrent la conclusion d'un accord de coordination des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations English
24 sept, 2025, 12:40 ET
WILLIAMS LAKE, BC, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Veuillez noter que le Nitsilʔin-Qi, le conseil des chefs de la Nation Tŝilhqot'in, l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, et l'honorable Jodie Wickens, ministre de l'Enfance et du Développement familial de la Colombie-Britannique, célébreront le droit inhérent de la Nation Tŝilhqot'in de prendre soin de ses enfants et de préserver leurs liens avec leur famille, leur communauté et leur culture.
Date : Samedi 27 septembre 2025
Heure : 11 h (heure normale du Pacifique)
Lieu :
Bureau Lakeside du gouvernement des Tŝilhqot'in
1729 South Lakeside Drive,
Williams Lake, C.-B.
Pour plus de renseignements (médias seulement) : Nation Tŝilhqot'in, Jody Nishima, 250-507-8967, [email protected]; Livi McElrea, Attachée de presse et gestionnaire des enjeux, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, SAC, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de l'Enfance et du Développement familial, C.-B., 250-208-0305, [email protected]
