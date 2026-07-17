Avis aux médias - La ministre Valdez soulignera le soutien continu offert par le gouvernement aux familles dans le cadre de l'Allocation canadienne pour enfants

TORONTO, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, sera de passage à Toronto pour souligner l'augmentation de l'Allocation canadienne pour enfants, qui vise à soutenir les familles au Canada. La ministre Valdez sera accompagnée de la députée de Spadina‒Harbourfront, Chi Nguyen, et du député d'Eglinton‒Lawrence, Vince Gasparro.

Date : Le lundi 20 juillet 2026

Heure : 10 h (heure de l'Est)

Lieu :

Northview Advent Child Care

541, avenue Finch Ouest

Toronto (Ontario)

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Ruth Mekonnen, Attachée de presse par intérim, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]