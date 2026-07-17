Avis aux médias - La ministre Valdez soulignera le soutien continu offert par le gouvernement aux familles dans le cadre de l'Allocation canadienne pour enfants

Avis aux médias - La ministre Valdez soulignera le soutien continu offert par le gouvernement aux familles dans le cadre de l'Allocation canadienne pour enfantsEnglish
Nouvelles fournies parInnovation, Sciences et Développement économique Canada
17 juil, 2026, 10:39 ET
TORONTO, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, sera de passage à Toronto pour souligner l'augmentation de l'Allocation canadienne pour enfants, qui vise à soutenir les familles au Canada. La ministre Valdez sera accompagnée de la députée de Spadina‒Harbourfront, Chi Nguyen, et du député d'Eglinton‒Lawrence, Vince Gasparro.
Date : Le lundi 20 juillet 2026
Heure : 10 h (heure de l'Est)
Lieu :
Northview Advent Child Care
541, avenue Finch Ouest
Toronto (Ontario)
Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence.
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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Personnes-ressources : Ruth Mekonnen, Attachée de presse par intérim, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]
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