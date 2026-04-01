MISSISSAUGA, ON, le 1er avril 2026 /CNW/ - La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, fera le point sur les priorités du Canada en matière de défense, ainsi que sur le soutien offert aux petites et moyennes entreprises.

Date : Le jeudi 2 avril 2026

Heure : 9 h (heure de l'Est)

Lieu :

Radiation Solutions Inc.

5875, chemin Whittle

Mississauga (Ontario)

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence.

Restez branchés

Suivez le compte Entreprises Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @entreprisescan | Facebook : Entreprises Canada | Instagram : @entreprisescdn

Suivez le Ministère sur LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Pour accéder facilement aux programmes gouvernementaux à l'intention des entreprises, téléchargez l'appli Entreprises Canada.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Erin Quevillon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]