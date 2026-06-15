OTTAWA, ON, le 14 juin 2026 /CNW/ - Des représentants d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada tiendront une séance d'information technique à l'intention des médias au sujet d'un nouveau projet de loi intitulé Loi édictant la Loi visant à protéger la vie privée et les données des consommateurs, modifiant la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et apportant des modifications à d'autres lois.

Date : Le lundi 15 juin 2026

Heure : 16 h 30 (heure de l'Est)

Lieu :

Amphithéâtre national de la presse

180, rue Wellington

Pièce 235

Ottawa (Ontario)

Lien Zoom : Fourni par la Tribune de la presse parlementaire

La séance de questions et réponses, qui se tiendra en personne et sur Zoom, est réservée aux membres accrédités de la Tribune de la presse parlementaire. Les représentants des médias qui n'en sont pas membres sont priés d'envoyer un courriel à la Tribune à l'adresse [email protected] pour demander une accréditation temporaire.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources ; Peter Wall, Chef de cabinet adjoint et directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, [email protected] ; Relations avec les médias : Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]